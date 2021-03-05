شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان شارع الفنان الراحل محمود ياسين بحى الشرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد شارع الفنان الراحل محمود ياسين بحى الشرق وذلك في إطار فعاليات اختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة .

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تسمية إحدى شوارع حى الشرق باسم الفنان الراحل ابن محافظة بورسعيد محمود ياسين، تخليدا لذاكراه ولأعماله الفنية الخالدة، لافتا أن محمود يس كان من القامات الفنية المشرفة لمحافظة بورسعيد والذى أثرى الفن بالكثير من الأعمال الفنية الاجتماعية والسياسية وغيرها .

يذكر أن محافظ بورسعيد كان قد أطلق اسم الفنان الراحل محمود يس على القاعة الكبرى بالمركز الثقافى لمحافظة بورسعيد منذ عدة أشهر تكريما له ولأعماله الفنية المميزة .