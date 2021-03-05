شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يشارك في جنازة الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود في صلاة جناز الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار، الذي رحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز نحو 73 عاما، وهي الصلوات التي أقيمت بكاتدرائية مار مرقس الرسول بمدينة بني مزار، برئاسة الأنبا بفنوتيوس، مطران سمالوط، نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، وبمشاركة عدد كبير من أحبار الكنيسة أساقفة الصعيد.

كما شارك في الجناز عدد من القيادات المحلية لمركز ومدينة بني مزار، وبعض رجال السياسة والنواب يتقدمهم النائب الدكتور إيهاب عادل رمزي، النائب بالبرلمان وابن مركز بني مزار.

وكانت مطرانية بني مزار للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، السماح لشعب الإيبارشية بإلقاء نظرة الوداع على الأسقف الراحل، اليوم بدءًا من الساعة السابعة مساءًا مع اتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالنظام والضوابط المقررة، في وجود خدام وأفراد «كشافة» المطرانية.

فيما تصاعدت عملية توافد وفود من إيبارشيات المنيا، للمشاركة وتقديم واجب العزاء في الأسقف الراحل، بينما تم تحديد صباح غد السبت، بدءًا من الحادية عشر صباحا، لتلقي العزاء قفي الأسقف الراحل بشكل رسمي في مطرانية بني مزار للأقباط الأرثوذكس .

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