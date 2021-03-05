شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي الجلاد يعلن خضوعه لجراحتين دقيقتين: «أرجو الدعاء والعفو والمغفرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة «أونا نيوز»، منذ قليل، خضوعه لجراحتين دقيقتين، لاستئصال ورم وعائي دموي في الرقبة، هذا الأسبوع.

وطلب «الجلاد»، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، الدعاء من متابعيه.

وجاء نص منشور «الجلاد» كالتالي:

«ابتلاء المرض

من المؤكد أن الخير كل الخير أن يُنعم الله عز وجل بالابتلاء على عبده من آن لآخر.. وفي المرض أكبر ابتلاء وأصعب اختبار.. لذا أقول الآن بيقين تام: اللهم إن لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن أنعمت عليّ بالمرض لتختبر إيماني ورضاي وصبري.

سوف أخضع بإذن الله لجراحتين دقيقتين هذا الأسبوع، لاستئصال ورم وعائي دموي في الرقبة.. أسألكم الدعاء بالشفاء والعفو والعافية.. وأسأل كل من آلمته دون قصد، وكل من ظلمته دون عمد، وكل من لم تسعفني قدرتي على مساعدته، العفو والمغفرة.

أما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، ورضيت بمرضي وعلتي، وكما قال على بن أبي طالب (سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري.. سأصبر حتى ينظر الرحمن في أمري.. سأصبر حتى يعلم الصبر أني صبرت على شيء أمرّ من الصبر).

لك العزة والجلال وحدك يارب.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُشفيني وأن يُشفي كل مرضانا.. ربي إني مسني الضُر وأنت أرحم الراحمين.. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».