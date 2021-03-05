شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات المحافظات تواصل استقبال كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأطقم الطبية فى المحافظات، الجمعة، تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا، بعد إجراء الفحوصات الطبية لهم، وسط إجراءات احترازية مشددة.

فى القليوبية، أعلن الدكتور خالد عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة، أن 30 مواطنًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة تلقوا اللقاح بمستشفى كفر شكر المركزى، لافتًا إلى أن هذه الحالات سجلت رغبتها فى الحصول عليه بوزارة الصحة، وتم تحديد موعد لكل حالة حسب النظام المتبع، لتفادى الزحام.

وقال الدكتور أحمد سيف، مدير مستشفى كفر شكر، إنه فور وصول المريض إلى المستشفى يتم تسجيل بياناته ثم عمل ما يسمى «الموافقة المستنيرة» لمعرفة الحالة الصحية له، ثم يتم تطعيمه بـ«اللقاح» ومتابعته بشكل دورى من الأطباء، منوهًا بأن المستشفى وفّر خدمة التسجيل للمواطنين.

وشهد مركز تطعيم كبار السن بالغردقة فى البحر الأحمر، تطعيم أحد الأجانب المقيمين بالمدينة، ديفيد ميشيل ميكريد - 60 عامًا ويحمل الجنسية الإنجليزية، حيث وجّه الشكر لوزارة الصحة على عدم التفرقة فى الحصول على اللقاح بين مصرى وأجنبى.. وأكد الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن حملة التطعيم مستمرة بوحدة الأحياء الصحية بالغردقة بشكل متصل دون انقطاع حتى فى أيام الجمعة والإجازات الرسمية، من الـ3 مساء حتى الـ9 مساءً.

وفى الأقصر، تم تطعيم نحو 35 حالة من الذين سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة، وقال الدكتور طاهر أيوب، وكيل الوزارة بالمحافظة، إنه تم تحديد مستشفى «حميات الأقصر» ومركز «تحيا مصر» لعلاج الفيروسات، لاستقبال الراغبين فى التطعيمات من كبار السن والأمراض المزمنة.

وأشارت الدكتور كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة فى سوهاج، إلى أن أعمال التطعيم باللقاح تتم بمركز رعاية الطفل بحى شرق مدينة سوهاج، إذ تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المقر، والتأكيد على ارتداء الكمامات الطبية، والتجهيزات اللازمة لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، ونوهت بأن الفريق الطبى يتكون من 20 طبيبًا، و4 صيادلة، و23 من هيئة التمريض، مؤكدة أنه من المستهدف تطعيم 50 مواطنًا من مستحقى جرعة اللقاح خلال المرحلة الأولى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وفى السويس، واصلت مديرية الصحة تطعيم الفئات الأولى بالرعاية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الفشل الكلوى والكبد والقلب بوحدة «أسرة مبارك» بحى فيصل، تحت رعاية المحافظ اللواء عبدالمجيد صقر، وتولت الأطقم الطبية قياس الضغط والاطمئنان على الحالات الصحية للمتلقين قبل إعطائهم الجرعة.

وشهد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بدء فعاليات حملة التطعيم بمستشفى بنى سويف التخصصى، وتابع بمبنى العيادات الخارجية جانبًا من مرحلة ما قبل التطعيم من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى، كما استمع لشرح موجز لألية تلقى اللقاح بدايةً من تسجيل البيانات، وموعد تلقى الجرعة الثانية.