شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 5 مراكز للدروس الخصوصية بشرق وغرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، حملاتها على مراكز الدروس الخصوصية «والسناتر»، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقاد محارب هيلع رئيس حي شرق الاسكندرية، حملة مكبرة ،اليوم الجمعة، تمكنت من غلق وتشميع ٣ مراكز تعليمية تُمارس نشاطها بالمخالفة للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا .

وقال «هيلع» أن الحملة أسفرت عن تنفيذ القرارات الصادرة بأرقام 32 و33 و34 لعام 2021م لتلك المراكز التعليمية الكائنة بشارع المواسير كوبري الناموس، وشارع حسن علام تقاطع 15 شارع مسجد ناصر سموحة، وشارع الاديب محمد زيتون بسموحة.

وفى ذات السياق شن حى غرب الاسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان ،حملة مكبرة على مراكز الدروس الخصوصية ،بمنطقة الورديان وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٢ مركز للدروس الخصوصية، كما قامت الحملة بالمرور على عدد من السناتر التي تم غلقها مسبقا بمنطقة مينا البصل وتم التأكد من الالتزام بالغلق والتشميع.

وأوضحت«شعبان» ان الحملة تأتي في إطار حرص المحافظة على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أي تجمعات كبيرة من المواطنين مثلما الحال في المراكز والسناتر المخصصة للدروس الخصوصية.

لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 5 "سناتر" بشرق وغرب الإسكندرية - صور

لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 5 "سناتر" بشرق وغرب الإسكندرية - صور

لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غلق وتشميع 5 "سناتر" بشرق وغرب الإسكندرية - صور