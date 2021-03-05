شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يكشف عن سبب دقات القلب العالية.. وبداية الإصابة بضغط الدم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ورد إلى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، سؤال من أحد المشاهدين، قال فيه: «أخويا كل فترة يسمع دقات قلبه عالية ومن فترة عامين ارتفع ضغطه فجأة، وظل أسبوعين على هذا الوضع، لكن الدكتور لم يعطه دواء لأن سنه صغيرة 25 عامًا».

وقال موافي، في إجابته عن السؤال خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، إن صاحب 25 عامًا ليس صغيرًا.

واستطرد أن الإنسان بعد الولادة بعدة أيام يتأقلم على دقات القلب، ولا يفكر فيها ولا تشغل باله، موضحا أن التأقلم أو التبلد نعمة كبيرة من عند الله، وأن الإنسان تأقلم على عدد دقات القلب، وانتظامها، وقوتها.

ولفت إلى أنه عند الإحساس بدقات، فاعلم أن هناك مشكلة في إحدى الثلاث السابق ذكرها المرتبطة بدقات القلب وهي العدد، والانتظام، والقوة.

وأضاف الدكتور حسام موافي أن دقات القلب ترتفع من 70 إلى 110 فور صعود السلم بسرعة.

واختتم: «لن تسمع مني أبدا كلمة الطبيب غلط، وهذا لا يمنع أن الطبيب لا يخطئ»، مشيرا إلى أنه يعالج حالات مصابة بالضغط تبلغ من العمر 9 سنوات.