شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر الجمعة 5-3-2021 .. يرتفع عالميًا ومحليًا فى المساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر مساءً، بعدما شهدت الأسعار تقلبات، صعودًا وهبوطًا، طوال اليوم، ويمكن اعتبار أسعار الذهب مستقرة طوال اليوم في حدود الأربع جنيهات، بينما شهدت أسعار الذهب عالميًا ارتفاعًا في البورصات العالمية وتقلبًا ما بين الصعود والهبوط طوال اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

وارتفع سعر الذهب اليوم في مصر في المساء بعد يوم من التقلب بين الصعود والهبوط وعاد سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-3-2021 إلى ذات الأسعار الصباحية، التي بدأ بها اليوم وكان مدى التقلب في الأسعار حوالي 4 جنيهات، وزادت الأسعار عن السعر صباح اليوم بنحو جنيه لكل الأعيرة:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر إلى 858 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر اليوم إلى 750 جنيهًا.

سعر الذهب في مصر عيار 18 اليوم إلى 643 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم إلى 6008 جنيه.

سعر الذهب عالميًا مساء اليوم

ارتفع سعر الذهب عالميًا مساء الجمعة في البورصات العالمية وصعد سعر الذهب خلال التعاملات المباشرة في البورصات العالمية وقت كتابة الخبر إلى نحو 1698.30 دولار، بدلا من السعر الافتتاحي 1697.30 دولار بارتفاع قدره دولار واحد تقريبًا، وارتفع سعر الذهب اليوم خلال تعاملات العقود الآجلة إلى 1697.84 دولار وكان السعر الافتتاحي 1697.04 دولار بارتفاع قدره 80 سنتًا.

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