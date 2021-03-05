جامعة طنطا: فوز مركز الطب النفسى بالميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم الجمعة، فوز مركز الطب النفسى وأمراض المخ والأعصاب بالميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية.

وهنأ رئيس جامعة طنطا، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وعلى رأسهم عميد الطب الدكتور أحمد غنيم على هذا الإنجاز، مشيدًا بجهود قسم الأمراض العصبية والنفسية ومركز الطب النفسي وطب المخ والأعصاب بكلية الطب جامعه طنطا.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن هذه الميدالية تعتبر أعلى تصنيف تمنحه الجمعية الاوروبية للسكتة الدماغية، حيث سبق الحصول العام الماضى على الميدالية الذهبية والميدالية البلاتينية.