شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات من ليتوانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مطار الغردقة الدولى انتعاشة سياحية في حركة الوصول للرحلات السياحية خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع عدد الرحلات لنحو 30 رحلة يوميًا من عدد من الدول الأوروبية في مقدمتها أوكرانيا والتشيك وبولندا.

واستقبل المطار، الجمعة، أولى رحلات شركة الطيران اللتوانية «GetJet Airlines»، على متنها 180 راكبًا، عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، والتى تسببت في توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية، وقامت إدارة المطار باستقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتبع في أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحلة طيران قادمة من مطار فيلنوس إلى مدينة الغردقة، حيث قامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتقديم الخدمة الأرضية والمناولة للطائرة، ومن المقرر أن تسير شركة الطيران اللتوانية 3 رحلات أسبوعياً إلى مطار الغردقة.

فيما حصل مطار مرسى علم الدولى على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، وهو يعد بمثابة طفرة كبيرة بمنظومة المطارات السياحية خلال الآونة الأخيرة عقب حصول المطارات التابعة لوزارة الطيران المدنى على تلك الشهادة الهامة للغاية.