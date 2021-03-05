شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسام موافي: «الإنسان لا يوفق إلا إذا كان عمله خالصًا لله» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إنه قام بالتدريس داخل كلية الطب على مدار 40 عامًا ونحو 7 آلاف ساعة.

وأضاف موافي، خلال برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد» اليوم الجمعة، أن البرنامج وصل إليه أكثر من 400 سؤال متخصص في الطب من المشاهدين، وهي أسئلة في غاية الذكاء والموضوعية.

وتابع في رده على رسالة مشاهدة طلبت منه أن يعود إلى منبر التدريس لوجه الله، قال إنه قام بالتدريس 7 آلاف ساعة، وكانت كلها لوجه الله سبحانه وتعالى، ولم يتقاضَ مليمًا واحدًا.

واستمر في حديثه قائلا إن الله سبحانه وتعالى لا يوفق إنسانًا إلا إذا كان العمل خالصًا لله، وإن هذه الرسالة المرسلة من سيدة تدعى ماجدة محمود بها ظلم شخصي له.