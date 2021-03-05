شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 60 ألف طن زيت صويا خام مستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 60 ألف طن زيت صويا خام صب مستورد، وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت الخام لمدة تكفى 5 أشهر.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت على شراء 18 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصرى من شركات محلية، وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التموينى بإجمالي تعاقدات تصل إلى 78 ألف طن زيت صويا خام لتعزز الرصيد الإستراتيجي من الزيت الخام.

وأكدت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن التعاقدات على زيوت الطعام مستمرة لتعزيز الاستراتيجى من تلك السلعة الهامة.

وكانت شركات المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مارس الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مد مخازن شركات المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع والمنتجات الغذائية، لصرف مقررات تموين شهر مارس الجارى لأصحاب البطاقات التموينية، حيث تقوم الشركات الحكومية بتوفير المقررات لبقالى التموين ومنافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية، كما يتم طرح السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%.