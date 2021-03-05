شكرا لقرائتكم خبر عن كاتدرائية ميلاد المسيح تستعد لرسامة البابا تواضروس أساقفة جدد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت مساء اليوم كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اللمسات الأخيرة، استعدادا لرسامة وتجليس البابا تواضروس الثاني لأساقفة جدد غدا، السبت، حيث تم تنظيف وتعقيم الكاتدرائية ووضع أشرطة لاصقة على كل "دكة" لتفصل بين الحضور أثناء القداس.

واستعانت الكشافة الرئيسية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بفرق كشافة من مختلف الإيبارشيات للمساعدة فى تنظيم كاتدرائية ميلاد المسيح قبيل طقس رسامات الأساقفة الجدد.

وبدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، في توزيع دعوات الحضور لقداس رسامة قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لـ7 أساقفة جدد وتجليس اثنين أخرين، غدا السبت، بكاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتم توزيع 2000 دعوة للحضور بمقر الكاتدرائية التى تسع 8 آلاف شخص، على أن يشارك أساقفة الإيبارشيات والمطارنة ورؤساء الأديرة، وعدد من الشعب على أن تكون نسبة الحضور بالقداس ثلث أماكن كاتدرائية ميلاد المسيح، بما فيهم الكشافة والعمال والحضور كافة، بإجراءات احترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.



كاتدرائية ميلاد المسيح



جانب من الاستعدادات



استعدادات كاتدرائية ميلاد المسيح



استعدادات كاتدرائية ميلاد المسيح



استعدادات كاتدرائية ميلاد المسيح



استعدادات كاتدرائية ميلاد المسيح



استعدادات كاتدرائية ميلاد المسيح

وأرسل قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خطابا في وقت سابق للأنبا دانيال، أسقف المعادى والسكرتير العام للمجمع المقدس وأعضاء لجنة السكرتارية بالمقدس لاستطلاع رأيهم فى رسامة 7 أساقفة جدد وتجليس اثنين ليكون مجموعهم 9 وهم كالتالي، تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا للمنيا؛ والأنبا ساويرس أسقفا لدير الأنبا توماس السائح، ورسامة الراهب اغابيوس الأنبا بيشوي أسقفا ورئيس لدير للأنبا بيشوي والقمص ثاؤفيلس المحرقي أسقفا لأبو قرقاص، والقمص سرابيون السرياني أسقفا على إبراشية شرق النيل، ورسامة القمص أخنوخ للأنبا بيشوي أسقفا لأفريقيا، والقمص سيداروس الصموئيلي أسقفا عاما لعزبة النخل، والقمص زوسيما المحرقي للولايات المتحدة الأمريكية، والراهب مارتيريوس أفامينا لعين شمس والمطرية.