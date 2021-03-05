شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عاملين وإصابة ثالث في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الشرقي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي عاملين اثنين مصرعهما، فيما أصيب ثالث، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الشرقي في المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 7216 ط وق، ملاكي «اتجاه القاهرة» نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي القديم، شمال قرية بني حسن بمركز أبوقرقاص .

تسبب الحادث في مصرع كلا من مسعد محمدين محمد، 42 سنه، عامل، وعماد سيد عبدالفتاح، 56 سنه، عامل، مقيمان بمحافظة الجيزة، وإصابة طارق احمد عبدالله، 52 سنه، عامل، مقيم بمحافظة القاهرة .

تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، والجثتين إلى مشرحة مستشفي المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة .