شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد السلام بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح العميد أيمن رضا، سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، يرافقه الدكتور محمد عزت، مدير عام اوقاف أسوان، مسجد السلام بقرية أبوالريش بحري نجع الملقطة مركز أسوان، اليوم الجمعة، تحت رعاية مديرية أوقاف أسوان بحضور لفيف من قيادات الأوقاف وبحضور أهالي أبوالريش .

وتم افتتاح المسجد وسط تطبيق للاجراءات الاحترازية منعا لانتشار فيروس كورونا .