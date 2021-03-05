شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان يشهد احتفال العيد الأول لتجليس مطران بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأب بطرس خلف منسق عام لجنة زيارة سفير دولة الفاتيكان إلي محافظة المنيا إن الأنبا نيقولاس هنري سفير دولة الفاتيكان في مصر، زار مساء أمس الخميس إيبارشية أبو قرقاص للكاثوليك، احتفالا بعيد الإيبارشية الأول ومرور عام علي تجليس الأنبا بشارة جودة مطرانا للإيبارشية.

أضاف، أن الزيارة بدأت مساء الخميس باستقبال مهيب للسفير بكاتدرائية أم النعم الألهيه بأبو قرقاص البلد، بحضور الأكليروس وشعب الكاتدرائية، ثم صباح اليوم لزيارة آثار بني حسن كأول مقصد لزيارته للتنشيط والترويج للسياحة المصرية الفرعونيه داخل محافظة المنيا، لافتا أن السفير سيزور كل كنائس الإيبارشية وعددها 21.

واستقبلت إيبارشية أبو قرقاص وملوى وديراموس للأقباط الكاثوليك، في جنوب محافظة المنيا، مساء أمس الخميس، سفير الفاتيكان بمصر، للمشاركة في الاحتفال بالعيد الأول لتأسيس الإيبارشية.

حرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وأقراع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.



وقال الأنبا بشاره جوده مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، إن المطرانية تضم 21 كنسية موزعة علي 3 مراكز بجنوب المحافظة وهي: ملوي، أبوقرقاص، ديرمواس ويخدمها 24 كاهن، مؤكدا أن العمل الذي تم خلال العام المنقضي جيد وتم بالتضافر والتعاون الجماعي، وظروف جائحة كورونا حالت دون زيارة جميع المناطق التي تتبع للمطرانية.

وتستمر زيارة المطران حتي يوم 10 من الشهر الجاري، وتشمل تفقد مقر المطرانية بمدينة أبوقرقاص، ورحلة نيلية لآثار منطقة بني حسن الشروق، ورعية نجع الدك، الهريف، مار جرجس والأم تريزا، ملكة السلام بالفكرية، ورعية يوسف الفكرية، ورعية أنبا أنطونيوس وأنبا بولا.

ومن المقرر أن يزور المطران السبت المقبل، رعية ماري جرجس والقديس بولس وأم الرحمة بقرية منهري، وبني عبيد والبربا وبلنصوره، ويوم الأحد يشارك في قداس احتفالي داخل الكاتدرائية، كما يزور رعية طنطاوي وفانوس والفقاعي.

ويزور المطران، يوم الإثنين رعية دلجا والبدرمان وحنا أيوب، والعائلة المقدسة، والعذراء والبياضية بمركز ملوي.

ويوم الثلاثاء قداس احتفالي لنوال درجة الرتبة القمصية للأباء الكهنة: جرجس بشري، دانيال إسحاق، إبراهيم زكي، ثم لقاءات مع القيادات الدينية والسياسية، ثم يغاد المطران المحافظة مساء يوم الأربعاء المقبل.