شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فاعليات تلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت فاعليات تلقي لقاح فيروس كورونا للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بمحافظة سوهاج.

وقالت الدكتور كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن أعمال التطعيم باللقاح تتم بمركز رعاية الطفل بحى شرق مدينة سوهاج، لافتة إلى أن التطعيم اختيارى أي يمكن للمواطن الرجوع عن تناول التطعيم.

وأوضحت حامد، بأنه تم إتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية من تطهير وتعقيم المقر، والتأكيد على لبس الكمامات الطبية، وعمل التجهيزات اللازمة لتطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكتروني المخصص التابع لوزارة الصحة والسكان، ويتكون الفريق الطبى من ٢٠ طبيبا، و٤ صيادلة، و٢٣ من هيئة التمريض.

وأشارت وكيل صحة سوهاج، إلى أن المستهدف تطعيم ٥٠ مواطن من مستحقى جرعة اللقاح خلال المرحلة الأولى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا على ضرورة تقديم تقرير طبى من مستشفى حكومى بحالة متلقى اللقاح.

وأكدت حامد، أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال بنسبة ٨٦٪؜ في الوقاية من الفيروس، و٩٩٪؜ في إنتاج الأجسام المضادة، و١٠٠٪؜ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، وأنه يتم حجز اللقاح من خلال الرابط التالى: www.egcovac.mohp.gov.eg