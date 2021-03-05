شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق منزل بقرية غمرين في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق بمنزل بقرية غمرين بمركز منوف.

وانتقلت على الفور سيارتا إطفاء وإسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

من جانبه، أكد وحيد عبدربه رئيس مدينة منوف، أنه عقب تلقي غرفة العمليات بلاغاً بنشوب حريق بمنزل بقرية غمرين، تم الانتقال على الفور إلى موقع نشوب الحريق وتمت السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بشرية.