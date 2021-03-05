شكرا لقرائتكم خبر عن 4 رؤساء جامعات يواصلون إعداد تقرير إنشاء جامعة الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مدينة الغردقة زيارة اللجنة المكلفة من المجلس الأعلى للجامعات لتفقد كليات فرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة لإعداد تقرير بالإمكانيات الموجودة، تمهيدا لفصل الفرع عن جامعة جنوب الوادي ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة.

وتكونت اللجنة من الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، والدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي.

شهد الزيارة الدكتور محفوظ عبدالستار عميد كلية التربية بجامعة الغردقة، والدكتور أشرف محمود عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالغردقة.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على قرار إنشاء ٥ كليات بفرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة هي الألسن وهندسة البترول والطاقة الجديدة والسياحة والفنادق والذكاء الاصطناعي وعلوم البحار، بالإضافة إلى كلية التربية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن جامعة الغردقة ستصبح جامعة مستقلة بنهاية العام الجاري.