شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 15 محاولة تهرب جمركى لـ«طبنجة» وأسلحة بيضاء وسجائر وتبغ وملابس بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة عاطف أحمد غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من ضبط 15 محاولات تهرب جمركى لطبنجة وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من السجائر والتبغ والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة أحمد رشدي، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ15 من الركاب المصريين القادمين من السعودية والكويت، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود طبنجة و12 مطواة قرن غزال و200 علبة طلقات ضغط هواء ومنظار خاص بالأسلحة النارية و4 تليسكوب و27 كيلو تبغ خام و 220 كرتونة سجاير و741 علبة مستحضرات تجميل متنوعة و 6 جهاز بلايستيشن و2157 قطعة ملابس جاهزة حريمى و شاشة 60 بوصة مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1.8 مليون جنيه وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 15 محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.