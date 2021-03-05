شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: التعاقد على ٧٨ ألف طن زيت صويا لتعزيز الرصيد الاستراتيجي ٥ أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تعزيز أرصدة البلاد الإستراتيجية من الزيت التمويني تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة التمويني على كمية ٦٠ ألف طن زيت صويا خام صب مستورد.

كانت الهيئة قد تعاقدت على كمية ١٨ ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي بالجنيه المصري بإجمالي تعاقدات وصل إلى ٧٨ ألف طن زيت صويا خام لتعزز الرصيد الإستراتيجي من الزيت الخام لمدة كفاية ٥ أشهر.