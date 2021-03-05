شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لصقل مهارات الفتيات ودمجهن في سوق العمل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة في الشرقية، قيام المديرية بتنفيذ العديد من البرامج وورش العمل التي تهدف إلى إعادة تأهيل الشباب والفتيات لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية أمامهم، حيث تم تنفيذ دورة التفصيل والحياكة لعدد 15 فتاة بمركز التدريب المهني بالنحال بمدينة الزقازيق، تم خلالها تدريبهم على فن التفصيل والحياكة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة أنه خلال ورشة العمل تم تعليم المتدربات فنون التفصيل والحياكة وكيفية إعادة تدوير الملابس القديمة بشكل جديد للاستفادة منها مرة أخرى، وكذلك عرض فيديوهات لأحدث خطوط الموضة العالمية لتنفيذ بعض الأفكار بطريقة سهلة ومبسطة، وذلك بهدف اكتساب خبرات جديدة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين المتخصصين، مشيرا إلى قيام المديرية بمعاونة المتدربين في الالتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص، وكذلك لتمكينهم من إقامة مشروعات خاصة بهم تعمل على تحسين مستوى معيشتهم.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية، لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة، لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تدر عليهم دخلا وليحيوا حياة كريمة.

أشاد المحافظ بدور مديرية القوى العاملة في تنفيذ ورش العمل في مختلف المجالات لتدريب الشباب والمرأة وتعليمهم حرفا جديدة ودمجهم بسوق للعمل ليحيوا حياة كريمة، وكذلك تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل في القطاع الخاص، لدفع عجلة العمل والإنتاج وكذلك تنفيذ المبادرات لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة العملية لتأهيلهم لسوق العمل في القطاع الخاص، وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.