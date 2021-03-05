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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاهد لحظة بلحظة إنقاذ 11 صيادًا من الغرق بمياه البحر الأحمر.

كان اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعلن صباح اليوم الجمعة، إنقاذ 11 فردًا على متن مركب صيد نعمة الله من الغرق في مياه البحر الأحمر.

وكشف المحافظ تلقي رسالة استغاثة بشحوط المركب بالقرب جزيرة الجيسوم شرق الجونة قادمة من السويس.

وتبين غرق المركب بسبب ثقب بخزان الوقود، وتمت عملية إنقاذ المواطنين من الغرق بنجاح، رغم العديد من الصعوبات في تشغيل المركب بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

ووصل الصيادين بعد انقاذهم على متن مركب صيد كرم الله، وفشل القائمين على الإنقاذ في مركب نعمة الله.

قال عمرو عمارة، شيخ الصيادين في السويس، أنه ينتظر عودة طاقم مركب صيد نعمة الله الغارقة في البحر الاحمر وعددهم 11 صيادًا.

وأضاف أن المركب المنكوبة تعمل بحرفة الجر، وخرجت في رحلة صيد قبل أيام، بحثا عن الرزق بخليج السويس إلا أن الرفاص وقع مشكلة وتوقف المحرك بسبب الغزل الذي التف عليه وتسببت سرعة الرياح وارتفاع الأمواج في تحريك المركب إلى جزر صخرية اصطدمت بها مما أدى إلى غرق المركب.

