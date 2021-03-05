شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جنسية أول أجنبي يتلقى لقاح كورونا بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مركز تطعيم كبار السن بلقاح كورونا بمدينة الغردقة تطعيم أحد الأجانب المقيمين بالمدينة والذى يحمل الجنسية البريطانية.

كانت مدينة الغردقة تلقت دفعة من جرعات لقاح كورونا التي بدأت بها تطعيم المتواجدين من كبار السن ضد وباء كورونا.

وكشف مديرية وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر أن أول أجنبي يحمل الجنسية البريطانية تلقى لقاح كورونا ويبلغ من العمر 60 عامًا، ويدعى ديفيد ميشيل ميكريد.

وعقب تلقيه لقاح كورونا وجه ميكريد الشكر للحكومة المصرية ووزارة الصحة خاصة على عدم التفرقة في الحصول على لقاح كورونا كأي مواطن مصري.

يذكر أن ميكريد يعيش بمدينة الغردقة منذ سنوات وأشاد بالفحوصات الطبية التي تمت له قبل التطعيم.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن حملة التطعيم بلقاح فيروس كورونا للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة المسجلين على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا مجانًا مستمرة بوحدة الأحياء الصحية بمدينة الغردقة بالمجان بشكل متصل دون انقطاع حتى في أيام الجمعة والإجازات الرسمية، من الساعة 3 مساء حتى الساعة 9 مساء بمركز لقاح كورونا بالوحدة الصحية بالأحياء.

وأشار إلى أن البدء بتطعيم المواطنين ممن قاموا بتسجيل رغبتهم في تلقى اللقاح على الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا من كبار السن والمواطنين الأكثر عرضة للإصابة من مرضى الأمراض المزمنة ومرضى الأورام ونقص المناعة ومرضى الفشل الكلوى ومرضى زراعة الكلى والكبد ومرضى القلب وعمليات القلب المفتوح وقساطر القلب، سيتم تحديده تلقائيا بناء على ما يتم إدخاله بواسطة المواطنين المسجلين على الموقع، وناشد المواطنين بضرورة حجز لقاح فيروس كورونا «كوفيد-19» والتسجيل في الموقع الإلكتروني.