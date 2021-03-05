شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة بيئية لتقييم الأضرار بالشعاب المرجانية في حادث شحوط مركب صيد بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر بيئية في البحر الأحمر أنه سيتم تشكيل لجنة من باحثي البيئة لإعداد التقييم المبدئي للأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية بالقرب من جزيرة الجيسوم شمال الغردقة بسبب شحوط مركب صيد وغرقه واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويم المركب بالتنسيق مع الأجهزة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في الواقعة.

كانت أجهزة الإنقاذ بالبحر الأحمر تلقت إخطارا من الأجهزة الأمنية المختصة بتعرض مركب الصيد للشحوط بمنطقة شعاب مرجانية فيما يجري التحقيق في الواقعة.

كانت الجهات المعنية بالبحر الأحمر تمكنت من إنقاذ 11 فردا على متن مركب صيد اسمها «نعمة الله» ورقمها 44497 من الغرق في البحر الأحمر، بعد تلقي إشارة استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب واصطدامه بالشعاب المرجانية بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث شحطت المركب بالقرب جزيرة الجيسوم شرق الجونة بحوالي 3 أميال بحرية.