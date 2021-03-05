شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسى.. تسليم 35 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها توزيع وثائق تأمين على العمالة غير المنتظمة تحت عنوان" تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسى.. تسليم 35 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة في 5 محافظات.. القوى العاملة: الوثائق ضد الحوادث الشخصية وتغطى الوفاة والعجز.. وأهالى سوهاج: الرئيس ينحاز للشعب.

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