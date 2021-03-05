شكرا لقرائتكم خبر عن "الطب الوقائي": 189 ألفا و517 شخصا تقدموا للحصول على لقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أن الوزارة تعاقدت للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا، ووصل مصر حتى الآن 500 ألف جرعة من تلك اللقاحات، وهناك 8 ملايين و600 ألف ستصل خلال الأيام القليلة القادمة، وستتوالى باقي الجرعات، وتم تطعيم 1141 من الفئات المستحقة باللقاح.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة dmc: "تقدم حتى أمس 189 ألفا 517 شخصا للحصول على اللقاح، وسيتم تقسيم الفئات المستحقة إلى 3 فئات، أصحاب أمراض مزمنة وفرق طبية وكبار السن، وسيتم توجيههم لمراكز التوزيع للقاح بالمحافظة التي يتبعها مباشرة".

وقال: "الأمور بالنسبة لمصر مستقرة، ومعدلات إصابات كورونا متوسطة والأمور تحت السيطرة من الناحية العلاجية والوقائية".