شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا وشبورة بكافة الأنحاء والعظمى بالعاصمة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة، كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

مصر تدين استمرار هجمات ميليشا الحوثى الإرهابية ضد السعودية وتؤكد دعم المملكة

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستمرار ميليشيا الحوثي في تصعيدها وهجماتها الإرهابية الموجهة تجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان من آخرها إطلاق صاروخ باليستي وعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار باتجاه المناطق الجنوبية بالمملكة؛ والتى تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تشدّد مصر مُجددًا على رفضها الكامل لهذه الأعمال العدائية الإرهابية الجبانة التي تستهدف المناطق المدنية والمدنيين بالشقيقة السعودية، وما تُمثله من انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي ومن تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمييّن.

كما تُعيد مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم للمملكة، وعلى الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقيّن.

الصحفيين: تأجيل الجمعية العمومية لـ19 مارس.. و157 عضوا سجلوا اليوم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية، اليوم الجمعة.

وكشف اللجنة المشرفة، أن عدد المسجلين فى كشوف الجمعية العمومية بلغ 157 صحفيا، منهم 12 بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، مشيرا إلى أن النصاب القانوني يكتمل يوم 19 مارس بحضور 25% + 1.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، دعا الأعضاء المقيدين بجدول المشتغلين للاجتماع العادى للجمعية العمومية للنقابة فى العاشرة من صباح الجمعة الموافق 5 مارس، وذلك إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وأكد مجلس النقابة، أن جدول الأعمال سيتضمن التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة في 15 مارس 2019، والتصديق على تقرير مجلس النقابة في الفترة من مارس 2020 حتى فبراير 2021، واعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذلك المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021

موقع هولندى: مصر أصبحت دولة رائدة فى إنتاج الغاز فى إفريقيا

أكد موقع Verocy الهولندي المتخصص في الاستشارات الاستثمارية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريرًا، أن مصر أصبحت دولة رائدة في إنتاج الغاز في إفريقيا، وتتقدم بخطوات سريعة نحو المشاركة بدور فعال في تلبية الاحتياجات الناجمة من الانتعاش المتوقع للطلب على الغاز بالأسواق بعد التراجع في عام 2020، وسلط تقرير للموقع - كتبه المحلل الاقتصادي سيريل ويدر شوفن - تحت عنوان (إحياء تصدير الغاز المصري.. بوادر التوسع في صادرات الغاز المسال لدول شرق المتوسط) - الضوء على تقدم مصر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي وتمتع مصر ببنية تحتية متميزة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق المتوسط مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.

ورصد التقرير عددًا من البوادر الإيجابية لتصدير الغاز الطبيعي المسال من مصر وتشمل استمرار صادراته من مصنع إدكو والتي تصل أغلبها إلى الأسواق الآسيوية خاصة الصين والهند، كما عاد مصنع دمياط لتصدير الغاز المسال إلى العمل مجددًا في فبراير الماضي بعد توقف دام ٨ سنوات.

الاتحاد التركي يعتمد إيقاف مصطفى محمد مباراة واحدة بعد طرده أمام أنقرة

أصدرت لجنة الإنضباط في الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرار بإعتماد إيقاف المهاجم المصري مصطفى محمد لاعب فريق جالاتا سراي التركي، لمدة مباراة واحدة على خلفية طرده في مباراة فريقه أمام أنقرة جوجو، أول أمس الأربعاء في الجولة الـ28 من الدوري التركي، التي انتهت بخسارة جالاتا سراي بهدفين مقابل هدف.

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم في بيان رسمي له: "بعد تسلم طلب نادي جالاتا سراي، بخصوص عدم تعرض اللاعب مصطفى محمد للعقاب، عقب طرده أمام أنقرة جوجو في الدوري، قررت اللجنة عدم إلغاء البطاقة الحمراء اللاعب، ورفض احتجاج جالاتا سراي".

وتابع الاتحاد التركي :"لجنة الانضباط قررت إيقاف مصطفى محمد لمدة مباراة واحدة، بسبب تصرفه غير الرياضي ضد لاعب أنقرة جوجو".