في المنوفية.. المهنة صاحب مصنع والتهمة تاجر سوق سوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية القبض على صاحب مصنع لإنتاج الولاعات.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين أن صاحب مصنع لإنتاج الولاعات مقيم بدائرة مركز شرطة السادات يدير المصنع بدون ترخيص، ويستخدم علامات تجارية وهمية غير مسجلة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الاتجار بها فى السوق السوداء لإعادة تعبئتها فى ولاعات دون اتباع اشتراطات الأمن والسلامة اللازمة مما يشكل خطورة على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المصنع على (75 أسطوانة غاز سعة 25 كيلو جرام- كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 400 ألف ملصق- 100 ألف ولاعة منتج نهائى- خط إنتاج كامل عبارة عن 5 ماكينات).

كما تبين عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة، وعدم وجود اشتراطات الأمن والسلامة.