8 مزارع على مساحة 750 فدانًا.. الزراعة تكشف خريطة إنتاج البنجر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول البنجر التابعة لقطاع الإنتاج بلغت 750 فدانًا مقسمة على 8 مزارع، لافتًا إلى أن أول حمولة تم تسليمها إلى شركة وسط الدلتا للسكر كانت يوم 1 مارس الجاري.

وأضاف السباعي لـ"الخليج 365"، أن مزرعة ميت الديبة بمحافظة كفرالشيخ هي الأكبر مساحة، حيث تبلغ 400 فدان، موضحًا أنه رغم الطقس السيئ إلا أنه تم توريد الكميات المتعاقد عليها إلى مصانع السكر.

وأوضح رئيس قطاع الإنتاج، أنه تم المرور علي مناطق إدفينا والبوصيلي بمحافظة البحيرة، ودلتا مصر مزرعة كفر سليمان الأرض السمراء من مزارع كفرالشيخ، للاطمئنان على سير العمل فيها طبقًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة.

وتابع السباعي، أنه تم الوقوف على توريد وتسليم محصول بنجر السكر لشركة النوبارية والدلتا للسكر ووصل معدل محصول بنجر السكر هذا العام إلى 22 طنًا للفدان بمزارع كفرالشيخ.

وأشار رئيس القطاع، إلى أن محصول البنجر واحد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، حيث يمثل السكر المستخرَج منه حوالي 40% من الإنتاج العالمي للسكر.

الجدير بالذكر أن مصر تحتل المرتبة الثالثة في العالم، في الإنتاجية الفدانية من القصب، حيث يصل متوسط إنتاجية الفدان إلى 48 طنًّا، ويصل متوسط الإنتاجية العالمية إلى 29 طنًّا/ فدان.