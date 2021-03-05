"ملكًا خالصًا للزوجة".. ماذا قال قانون الأحوال الشخصية الجديد عن القائمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حصل "الخليج 365" على نص قانون الأحوال الشخصية، والذي تم إحالته لمجلس النواب، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاء الفصل الخامس تحت عنوان "آثار الزواج وأحكامه"، كما يلي:

- تضمن الفصل الخامس من الباب الأول أثار الزواج بالمادة (27) نصًا مستحدثًا يبين عدم رجوع الزوج على الزوجة في حالة قيام الزوجة بهبة تصل مهرها أو أكثر له ولو بعد القيض، إذا طلقت قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، أما إن وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يكمل النصف، وفقًا لما نصت عليه المواد من: (22 حتی 26) من المشروع.

- وتضمنت المادة (28) نصًا مستحدثًا يوضح سريان حكم الوصية على ما زاد من مهر المثل إذا تزوج الرجل في مرض موته.

- وتضمنت المادة (29) نصًا مستحدثًا أن منقولات الزوجية كل ما اتفق الزوجان عليه كتابة وقت العقد، وبأنها ملك خالص الزوجة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة، ويجوز إرفاق صورة من قائمة المنقولات بملحق عقد الزواج، سدًا للذرائع، وتقريرًا للواقع المتعارف عليه في مصر.

- وتختص محكمة الأسرة دون غيرها بكافة المنازعات المتعلقة بها.

- وتضمنت المادة (30) نصًا مستحدثًا بأن انتفاع الزوجين بمنقولات الزوجية في حال حياتهما، ما دامت الحالة الزوجية قائمة.

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