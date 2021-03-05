وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان منفذ هيئة الكتاب في بور فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بجولة لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الثقافية وأخرى محل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والمحافظة، حيث افتتحا مكتبة بور فؤاد التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتقع المكتبة في تقاطع شارعي 13 و14 ببور فؤاد وتشغل مساحة 100 متر تقريبًا وتحتوي على عدة أقسام تشمل جميع اصدارت الهيئه من نشر عام وسلاسل ومجلات بالإضافة الى إصدارات مكتبة الأسرة التي تعمل- من خلال أسعارها المخفضة - على وصول الكتاب إلى أكبر عدد من المواطنين، ووجهت بتخصيص جناح بها للإبداع البورسعيدي ليحتوي على الإنتاج الفكري والأدبي لأبناء المدينة الباسلة منهم الدكتور سمير فرج، الشاعر محمد عبدالقادر ومحمد رؤوف وغيرهم.

كما دشنا الشارع الذي نشأ به الفنان القدير محمود ياسين وتم إطلاق اسمه عليه تكريمًا له وقالت إن الراحل سيظل علامة فارقة في تاريخ الفن المصري والعربي.

وأضافت: "ستقوم وزارة الثقافة من خلال الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بإدراج اسمه ضمن مشروع عاش هنا الذي يقوم الجهاز بتنفيذه تخليدًا لرموز الوطن في مختلف المجالات".

وشملت الجولة زيارة لمتحف النصر للفن الحديث التابع لقطاع الفنون التشكيلية وساحة الشهداء التي تضم أعمال الفنان طارق الكومي، حيث أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالمستوى المتميز للمقتنيات وسيناريو العرض بعد تطويره.

كما تفقد الحضور حديقة فريال التاريخية التي شهدت عام 1869 الاحتفال الضخم بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث أبدت وزيرة الثقافة سعادتها بالمستوى الرائع للحديقة، ووجهت بإقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المقررة ببرنامج بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021، في حديقة فريال للاستفادة من مميزاتها كمكان يدعوا للبهجة والإبداع.

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