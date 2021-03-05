تكلفت 30 مليون جنيه.. رئيس مصلحة الري: تطهير ترعة العزيزية مرة أخرى (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور إحدى الترع بمحافظة الجيزة، ملوثة مليئة بالقمامة، رغم تطويرها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف.

وانتقد المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، ما حدث لترعية العزيزية بمحافظة الجيزة، مؤكدًا حقيقة الصور، وما آلت إليه الترعة من قمامة رغم تطويرها منذ 4 أشهر فقط، مؤكدًا أن الوزارة أرسلت معدات إدارة الري بالجيزة لإعادة تطهير الترعة مرة أخرى.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الترعة كلفت ما يقرب من 40 مليون جنيه بطول 9600 كيلو متر مكعب، مشيًرا إلى أن المشروع أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الري على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأوضح، أن مشروع تأهيل وتبطين الترع مشروع قومي تقوم الدولة المصرية فيه بإنفاق الملايين من أجل الحفاظ على مياه الري وضمان وصولها إلى نهاية الترع مع الحفاظ على الشكل الحضاري، موضحًا أن تلك الترع لخدمة الأهالي فكيف يتم ألقاء القمامة بها.

وأشار مدير عام الري، إلى أن تكلفة كيلو التبطين يبلغ حوالي 3 ملايين جنيه، والنوع الأهم في التبطين يتم بطبقة من الأحجار سمك 30 سم وعليه طبقة من الخرسانة العادية سمك 10 سم، وهناك نوع آخر خرسانة مسلحة وخرسانة عادية عليه طبقة من الرمال المثبتة ويتم تحديد نوع التبطين طبقا لطبيعة التربة المارة بها الترعة.

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