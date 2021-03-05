شكرا لقرائتكم خبر عن صحة أسوان تنظم حملات توعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة في أسوان عقد اللقاءات وحملات التوعية الميدانية للمواطنين، لتعريفهم بمنظومة التامين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين ، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة والخطوات والأوراق المطلوبة للتسجيل.

وتم تنظيم حملات توعية ميدانية تزامنا مع الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شل الأطفال ، بالإضافة لذلك تم تنظيم حملات توعية ميدانية ولقاءات مع المواطنين بعدة مناطق شملت جزيرة هيسا والسد العالي بمركز اسوان والحربياب والغابة بمركز دراو .

يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد في محافظة أسوان التى تعد ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.