شكرا لقرائتكم خبر عن أقباط قرية خزام يهدون المسلمين «تورتة المحبة» احتفالا بافتتاح مسجد جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدى أقباط قرية خزام بمركز قوص الجمعة مسلمي القرية تورتة عليها مجسم يجمع المساجد والكنائس تعبيرا عن الوحدة الوطنية والمحبة بينهما وذلك بمناسبة افتتاح مسجد عباد الرحمن على خلفية زيارة وزير الأوقاف للمحافظة.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أدى خطبة الجمعة، بمسجد العارف بالله عبدالرحيم القنائي، بمناسبة عيد قنا القومي، الذي يخلد ذكرى انتصار أهالي قرية البارود على أسطول الحملة الفرنسية العسكري عام 1799 ميلادية، وتحدث وزير الأوقاف عن رحلة الاسراء والمعراج ، وشرح فيها ثلاثة دروس مستفادة من هذه الرحلة.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، أن الدرس الأول هو بيان مدى القدرة المطلقة لله عز وجل، فهو خالق الأسباب والمسببات، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما هو عجيب في دنيا الناس ليس عجيبًا عند الله.

وأكد وزير الأوقاف أن رحلة الاسراء والمعراج رحلة ذات أسرار عظيمة، فهي رحلة فريدة في تاريخ الإنسانية، جاءت تكريمًا لخاتم الأنبياء والمرسلين، وتسرية عنه (صلى الله عليه وسلم) بعد أن أصابه من أذى قومه وغيرهم ما أصابه، على أن مقام العبودية في أسمى معانيها هو الذي سما بالحبيب (صلى الله عليه وسلم) إلى أعلى درجات الرقي والكمال البشري، حيث يقول الحق سبحانه: (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ).