شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الجمعة بجولة ميدانية بشوارع حي شرق شبرا الخيمة، وعلى الطريق الدائري، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، يرافقه الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

شدد المحافظ، على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بطريق 4.5 أسفل كوبري السواح، موجها برفع الإشغالات على ترعه الإسماعيلية وأيضا على الطريق الدائري، مؤكدا على خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة إلقاء القمامة بالطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

وناشد محافظ القليوبية المواطنين بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإلتزام بالقانون، وعدم إلقاء القمامة مرة أخرى، لتحقيق الانضباط في الشارع ولإيجاد السيولة المرورية، وحفاظاً على الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، موجها بضرورة وضع صناديق القمامة و توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها.

تأتي جولة محافظ القليوبية، في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وذلك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة.