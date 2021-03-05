شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أول دفعة من لقاح كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الصحة بشمال سيناء بتوزيع أول دفعة من لقاح كورونا علي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بمركز التطعيم ضد فيروس كورونا في مستشفي العريش العام بحضور الدكتور طارق شوكة ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأحمد منصور ، مدير عام المستشفي.

وأشار وكيل الوزارة إلي وصول عدد 200 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، الي مركز التوزيع في مستشفي العريش العام..مؤكدًا علي إخطار 156 مواطنًا بشمال سيناء لتلقي اللقاح عن طريق الرسائل النصية .

وأكد وكيل الوزارة علي اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال تطعيم المواطنين باللقاح..مشيرًا إلي أن العمل مستمر في تلقي تسجيل طلبات المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل.