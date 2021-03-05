شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تفتتح سينما بورسعيد الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح وزيرة الثقافة د.إيناس عبدالدايم، ومحافظ بور سعيد اللواء عادل الغضبان، أولى فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، بعد قليل، بافتتاح

بعض المنابر الثقافية التي تضاف إلى البنية الثقافية للمحافظة العديد من المشروعات التي تخدم أبناءها وضيوفها منها إعادة افتتاح سينما بورسعيد في شارع الثلاثيني بعد تطويرها وتجديدها وإعادة تأهيلها لتليق بتاريخ ومكانة المدينة الباسلة وأيضا إعادة افتتاح منفذ الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويشارك في الافتتاح بعض قيادات وزارة الثقافة، وهم؛ الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس هيئة الكتاب.

وانطلقت، أمس الخميس، فعاليات إطلاق «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية» لعام 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمسرح المركز الثقافي ببورسعيد، وقدم الفنان هاني شاكر وصلة غنائية احتفاء بالمدينة الباسلة.