شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة دمياط : مركز القلب يستقبل تطعيمات كورونا لكبار السن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط أنه تم تخصيص مركز القلب وجراحات الجهاز الهضمي كمقرا لتطعيمات كبار السن باللقاح المضاد لكورونا بدءا من الساعة الثالثة وحتى التاسعة مساء من خلال رساله يتلقاها المستفيد على هاتفه المحمول.

وأشار إلى أنه يتابع بشكل يومي سير العمل وتوفير كافة الامكانيات لتسهيل مهمة الفريق الطبي المكلف بالعمل، لافتا إلى أن المحافظ الدكتورة منال عوض أكدت على تقديم هذه الخدمة الطبية بالمستوى اللائق.