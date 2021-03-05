شكرا لقرائتكم خبر عن بـ محطة صرف صحي وإقامة مراكز شباب .. و تعرف على خطة المنيا لتطوير القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كفر مغربى»، إحدى قرى الظهير الصحراوى الغربى بمركز العدوة شمال غرب المنيا، تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد أن صنفتها الإحصائيات ضمن 100 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية، وكشفت تدنى جميع الخدمات بها.

دخلت «حياة كريمة» القرية، لتشهد طفرة كبيرة في تطوير الخدمات، وذلك من خلال رفع قدرة خطوط المياه، وتدعيم شبكات الكهرباء، وتركيب أعمدة كهربائية جديدة بدلًا من المتهالكة، وإقامة مركز شباب على مساحة 2000 متر بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، وإعادة تأهيل 92 منزلًا، وتركيب شبكة المياه بالشوارع بأطوال 3 آلاف متر، وكذلك تركيب 171 عداد مياه للأسر الأولى بالرعاية، وتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لإقامة محطة صرف صحى، بالإضافة إلى رصف الطرق المؤدية للقرية، وتدريب العديد من الشباب والفتيات على الحرف اليدوية.

وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن «حياة كريمة» ستغير وجه الحياة في الريف، وهى تستهدف تطوير 5 مراكز بالكامل في المحافظة، بإجمالى 192 قرية وما يقرب من 808 توابع، منوهًا بتقديم جميع الخدمات لكل قرية وتابع، من صرف صحى، مياه شرب، كهرباء وإنارة، وغيرها.

ومؤخرًا تم افتتاح مركز شباب القرية الذي يضم مبنى إداريا ودورات مياه، وملعبا بالنجيل الصناعى، وقال عادل إبراهيم الحوفى، مدير المركز، إنه تم البدء في عملية الإشهار من خلال تلقى طلبات العضوية لـ 120 عضوًا مؤسسًا، يعقبها تشكيل مجلس الإدارة، وإدراج المركز ضمن ميزانية وزارة الشباب والرياضة. وأشار محمد عبدالحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ عن مركز العدوة، إلى أن هذه المبادرة الرئاسية رفعت المعاناة عن النواب في التقدم بطلبات لإدراج تطوير مواقع الخدمات بالقرى، لافتًا إلى أن الأعضاء سيتفرغون إلى الأجندة التشريعية التي تخدم المواطنين، ومراقبة تنفيذ المشروعات.

العمل يستمر فى كافة القرى للانتهاء من المشروعات

وأشاد «عبدالحفيظ»، بتنفيذ تجربة «حياة كريمة» في المرحلة الأولى داخل 100 قرية على مستوى الجمهورية، بينها «كفر المغربى»، التي شهدت تطوير جميع مواقع الخدمات، ورصف الطرف، والإنارة، ووخدمات مياه الشرب.

وأشار اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوة، إلى أن القرية شهدت تنفيذ العديد من المشروعات، منها إقامة مركز شباب، ومد خطوط المياه، وتقوية شبكات الكهرباء، مضيفًا: «توجد وحدة تدريب متنقلة داخل كفر المغربى، لتدريب الفتيات والشباب على الحرف اليدوية، بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالمحافظة، خاصة الفتيات على التفصيل والمشغولات، حيث يتم توفير ماكينات حياكة للمتميزات».

كما أشاد جلال موسى، عضو مجلس محلى سابق، أحد أبناء القرية، بتنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن القرية شهدت طفرة كبيرة في جميع الخدمات، من توصيل خطوط الصرف الصحى، والمياه، ورقع قدرات محولات الكهرباء، وبناء منازل للأسر الأكثر احتياجًا، وأيضًا إقامة مركز شباب وتطوير المدارس والوحدات الصحية، ورصف الطرق.

وأكد عبدالجواد الخشاب- 63 سنة، من أهالى القرية، أن «كفر مغربى» تشهد الآن إجراءات إقامة محطة رفع الصرف الصحى، ورفع شبكة الصرف الصحى بالشوارع، والتى تهدف الحفاظ على البيئة من التلوث، وصحة المواطنين من الأمراض، والقضاء على المياه الجوفية التي كانت تهدد بعض المنازل بالانهيار والرطوبة. وأوضح حسين فهمى أبوبكر، شيخ البلد بالقرية، أن الوصول لـ«كفر مغربى» أصبح سهلا جدًا، حيث رصف طرق «برمشا/ مصرف عطا» وإضاءتها، وتدعيم شبكات الكهرباء بالأعمدة والمحولات، بالإضافة إلى مد 3 آلاف متر خطوط مياه شرب، فيما عبّرت إحدى ربات البيوت، عن فرحتها بتأهيل منزلها، ضمن إعادة تأهيل 92 منزلًا، بالقرية، حيث توصيل مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، وكل مستلزمات المعيشة الكريمة.

العمل يستمر فى كافة القرى للانتهاء من المشروعات

العمل يستمر فى كافة القرى للانتهاء من المشروعات

العمل يستمر فى كافة القرى للانتهاء من المشروعات