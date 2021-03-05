شكرا لقرائتكم خبر عن أراضى الدولة فى قبضة «أمن المنيا» لتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت الأجهزة الأمنية فى المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الأمن، على دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة، المخصصة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمبادرة داخل القرى، وتسليمها لشركات وهيئات التنفيذ.

وقال خالد عبدالحليم، رئيس الوحدة المحلية القروية فى «برطباط» بمركز مطاى، إن قوة أمنية برئاسة مأمور مركز شرطة مغاغة، تفقدت الحالة الأمنية وتم المرور على أراضى أملاك الدولة، ومتابعة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»، بالقرى.

وأضاف «عبدالحليم»، أن هناك استعدادا كاملا للتعاون فى تنفيذ المبادرة الرئاسية، وتنفيذ القانون على أى مخالف، وإزالة أى تعديات أو معوقات فى تسليم الأراضى المقترحة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.