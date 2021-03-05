شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة تطوير 81 قرية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«حياة كريمة».. مبادرة لإعادة إحياء القرية المصرية وعودة الجمال والإصالة لشوارعها، وتعزيز ارتباط أبنائها بها من جديد بعد أن هجروها للمدن، حيث عقد مسؤولو المبادرة فى محافظة المنوفية العديد من جلسات الحوار المجتمعى ببعض القرى المقرر تطويرها، لمعرفة متطلبات المواطنين والخِدمات المحرومين منها.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن العمل يجرى على قدمٍ وساق بالتنسيق مع مختلف القطاعات بالمحافظة، لعمل حصر شامل لجميع المشروعات والاحتياجات ذات الأولوية التى تحتاجها كل قرية بالمراكز، فى سبيل تلبية مطالبهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم، مع التأكيد على أولوية المشروعات التى تحتاجها القرى، لاستهداف تحقيق أقصى استفادة لأكبر عدد من المواطنين.

وأضاف «أبو ليمون»، أنه تم تحديد 27 قرية بمركز الشهداء، و54 قرية بمركز أشمون ضمن حياة كريمة، وفقًا لمعايير حددها مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن التطوير يشمل العديد من المحاور التى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتنمية وتطوير جميع الخدمات الأساسية بمختلف القطاعات الخدمية، وعلى رأسها مشروعات محطات المياه والصرف الصحى والصحة والتعليم، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الخدمية الأساسية التى تمس حياة المواطنين، والمشروعات الاجتماعية التى تخدم قطاعا عريضا من الشباب.

وأوضح سامى سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون، أنه تم تشكيل لجنة لتوثيق المشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها ضمن المبادرة، تختص بتسهيل إجراءات توثيق المشروعات بالوحدات القروية من خلال التصوير الفوتوغرافى (قبل- أثناء- بعد) لإظهار حجم الإنجازات التى تتم على أرض الواقع.

وأشار محمد ربيع، منسق المبادرة، إلى أنه تم مناقشة أهالى الوحدة المحلية لقرية «عشما» التابعة لمركز الشهداء، للوقوف على أهم متطلبات القرى، وإضافتها لقائمة التطوير المقترح، منوهًا بأنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية والقيادات المنوط بها العمل، والتى تعمل على قدم وساق منذ 4 أيام فى جميع القرى التابعة لمركزى المبادرة.

وقال مجدى رياض، رئيس مدينة الشهداء، إنه يمر بشكل يومى على الوحدات التى تقوم بتقديم الدعم الكامل لمنسقى المبادرة بقرى المركز، مؤكدًا أن الحوار المجتمعى لاستقبال أفكار المواطنين داخل قرى الوحدات المحلية أضاف الكثير، وسيكون بمثابة تأكيد على الحاجات الملحة وما تحتاجه القرى من خدمات لدراستها وإدراجها فى الخطة التنفيذية، حيث يستمر عمل زيارات ميدانية لجميع القرى، للتأكد من احتياجاتها المطلوبة، للوصول إلى الهدف المطلوب منها، من خلال دعم

وتنمية الإنسان.

وأشار تامر عبدالتواب من أهالى قرية «ساحل الجوابر»، إلى أن الأهالى يطالبون بإنشاء كوبرى يربط بين مركزى «الشهداء» و«تلا» على ترعة «الباجورية»، إذ إنه سيعد منفذًا حيويًا لمركز الشهداء ككل، لأنه يعمل على اختصار نصف المسافة بينه وبين مدينة طنطا.

وأضاف محمود عوض، أحد الأهالى، أن قرية «دراجيل» فى حاجة لتأهيل مدرسة الفصل الواحد فى «عزبة بلال» التى تبعد عن المنطقة السكنية نحو 3 كيلومترات، وتعد الوحيدة التى تخدم الأهالى، وتمت إقامتها بالجهود الذاتية من الطوب اللبن وبسقف خشبى، كما تابع عبدالله محمود: «قرى مركز أشمون تحتاج إلى تطوير وترميم المدارس المتهالكة وإعادة رصف بعض طرقها الرئيسية التى تربطها بالمدينة، وإقامة مراكز شباب وتطوير عدد من الوحدات الصحية».