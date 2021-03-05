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شمال سيناء تسجل 6 حالات شفاء وحالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد

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خالد محمد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، 6 حالات شفاء جديدة من ، بجانب تسجيل حالة إيجابية بالفيروس.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة، في بيان، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 318 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 108 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد «شوكة» ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1822 حالة منذ بداية الجائحة، مع وجود 5 تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و69 أخرى تحت العزل المنزلي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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