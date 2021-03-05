شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل 92 منزلا وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه بالمنيا (ملف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى إطار مبادرة «حياة كريمة» لتطوير 1500 قرية كمرحلة أولى من تطوير الريف المصرى والتى دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل رفع مستوى القرى المصرية فى كافة المجالات، بهدف أن يعيش أفراد الوطن فى أجواء صحية وتكنولوجية وتعليمية أفضل وأيضا لمواكبة الحداثة التى يعيشها العالم. ترصد «المصرى اليوم» خطة محافظة المنيا، لتطوير 5 مراكز بالكامل، بإجمالى ١٩٢ قرية و٨٠٨ توابع. لتقديم الخدمات لكل قرية وتابع لها، ١٤ قطاعا من المشروعات تشمل صرف صحى، مياه شرب، كهرباء وإنارة، مراكز شباب، وغيرها..

«كفر مغربى»، إحدى قرى الظهير الصحراوى الغربى بمركز العدوة شمال غرب المنيا، تم إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بعد أن صنفتها الإحصائيات ضمن 100 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية، وكشفت تدنى جميع الخدمات بها.

دخلت «حياة كريمة» القرية، لتشهد طفرة كبيرة فى تطوير الخدمات، وذلك من خلال رفع قدرة خطوط المياه، وتدعيم شبكات الكهرباء، وتركيب أعمدة كهربائية جديدة بدلًا من المتهالكة، وإقامة مركز شباب على مساحة 2000 متر بتكلفة 3 ملايين و300 ألف جنيه، وإعادة تأهيل 92 منزلًا، وتركيب شبكة المياه بالشوارع بأطوال 3 آلاف متر، وكذلك تركيب 171 عداد مياه للأسر الأولى بالرعاية. المزيد

اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا - صورة أرشيفية

حرصت الأجهزة الأمنية فى المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير الأمن، على دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة»، بالحفاظ على أراضى أملاك الدولة، المخصصة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمبادرة داخل القرى، وتسليمها لشركات وهيئات التنفيذ.

وقال خالد عبدالحليم، رئيس الوحدة المحلية القروية فى «برطباط» بمركز مطاى، إن قوة أمنية برئاسة مأمور مركز شرطة مغاغة، تفقدت الحالة الأمنية وتم المرور على أراضى أملاك الدولة. المزيد

«حياة كريمة».. مبادرة لإعادة إحياء القرية المصرية وعودة الجمال والإصالة لشوارعها، وتعزيز ارتباط أبنائها بها من جديد بعد أن هجروها للمدن، حيث عقد مسؤولو المبادرة فى محافظة المنوفية العديد من جلسات الحوار المجتمعى ببعض القرى المقرر تطويرها، لمعرفة متطلبات المواطنين والخِدمات المحرومين منها.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن العمل يجرى على قدمٍ وساق بالتنسيق مع مختلف القطاعات بالمحافظة، لعمل حصر شامل لجميع المشروعات والاحتياجات ذات الأولوية التى تحتاجها كل قرية بالمراكز، فى سبيل تلبية مطالبهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم. المزيد

العمل يستمر فى كافة القرى للانتهاء من المشروعات

العمل يستمر فى كافة القرى للانتهاء من المشروعات

العمل يستمر فى كافة القرى للانتهاء من المشروعات

اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا - صورة أرشيفية

متابعة القادة لتنفيذ خطة تطوير القرى

متابعة القادة لتنفيذ خطة تطوير القرى