شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف الطبي على 1102 مواطنًا بالفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت القافلة الطبية ضمن حياة كريمة من توقيع الكشف الطبي على ١١٠٢ مواطن بقرى أبوهريرة وأبومنقار بمركز الفرافرة في الوادي الجديد، وذلك بالقافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة على مدار ٤ أيام بواقع يومين في كل قرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية .

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها لمدة ٤ أيام بالقريتين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، حيث ضمت تخصصات طبية شملت، نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان.

وأشار إلى أن القافلة الطبية في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة حياه كريمة بمركز الخارجة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة، وتم تنفيذها في أغلب القرى بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.