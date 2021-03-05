شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «تجارة بني سويف»: توظيف المورد البشري جيدا يرفع النمو الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر الموارد البشرية بصعيد مصر صباح اليوم الجمعه، بمركز مؤتمرات جامعة بني سويف، بكورنيش النيل، تحت شعار «تحديات رأس المال البشري قي ظل أزمة كورونا»، بمشاركة 200َ متخصصا في الموارد البشرية بصعيد مصر، و40 مديراً لإدارة الموارد بشرية بشركات ومصانع بني سويف والصعيد.

شارك في فعاليات المؤتمر الدكتور أسامة سعيد عميد كلية التجارة- جامعة بني سويف، الدكتور أحمد الصفتي، المدير التنفيذي لأكاديمية تراك الدولية العميد الأسبق لجامعة لندن للاقتصاد بجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين، الدكتور خالد بدوي، باحث وأحد مترجمي هيئة قناة السويس، الدكتور سامر عوض، استشاري ومدرب الموارد البشرية، عضو مؤسسة جفرنرز للاستشارات الإدارية بأمريكا، المحاضر عبدالرحمن وربي، استشاري التدريب وتطوير الأعمال، محمد سامي استشاري ومدرب موارد بشرية، حسين عادل استشاري ومدرب الموارد البشرية، الدكتور أحمد عبدالهادي استاذ مساعد بكلية الزراعه- جامعة عين شمس، ومحمد جابر المدير التنفيذي لأكاديمية إبداع لعلوم الإدارة، وسط اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث بدأت فاعلية المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية،

في بداية المؤتمر، أكد الدكتور أسامه سعيد عبدالصادق، عميد كلية التجارة بجامعة بني سويف، على حسن إدارة الدولة المصرية للتصدي لجائحة كورونا، مشيرا إلى أن مصر حققت معدل نمو ايجابي بنسبة 2 ونصف % بشهادة العالم، بعد الربكة الاقتصادية التي حدثت في العالم 2019- 2020، مشيرا إلى أن استغلال المورد البشري المصري وتوظيفه جيدا يرفع مستوى الاقتصاد، لافتا إلى أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات، أهمها التحدي العلمي، إذ استفادت من ذلك في ادارة أزمة كورونا.

وأضاف «سعيد»، أن مصر دولة بها 70% من الشباب ولذلك، علينا تكوين شراكات علمية، مع كيانات أجنبية والاتجاه إلى نوعية من التعليم الحقيقي، وتبني ثقافة قبول الأنظمة التعليمية الجديدة والحديثة وعدم معارضتها قبل التعرف عليها وتجربتها عملياً، لافتا إلى أنه لابد من وجود موارد بشرية حقيقية، ورأس مال حقيقي حتى نستطيع استثماره بشكل جيد، والاستفادة من خصائصه.

وأكد عميد تجارة بني سويف أن إقامة مثل هذا المؤتمر العلمي على أرض إحدى محافظات صعيد مصر دليل على عزة وفخر وشهامة أبناء الصعيد، كما أن اختيار محافظة بني سويف، بوصفها قبلة الصعيد لتنظيم هذا المؤتمر يعد تجربة موضوعية متميزة.

يذكر أن على هامش المؤتمر، سوف يقام معرض، يتنافس خلاله 9 شركات بمنطقة شمال الصعيد، على الفوز بثلاث جوائز للإبداع الإداري.