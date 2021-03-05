شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعدي بالبناء على 4 قراريط بمركز إبشواي بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، واصلت أجهزة الزراعة والمحليات جهودها في تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الإستيلاء والتعدي والبناء على الاراضي الزراعية والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال أيام الإجازات.

حيث قام جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس على مسعد مدير عام الحماية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطه لتنفيذ كافة التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها .

وأضاف وكيل الوزارة أن الإدارة الزراعية قامت بمركز إبشواي بقيادة المهندس طه داهش مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحلية برئاسة مراد مسعود رئيس مركز ومدينة ابشواي بتنفيذ إزاله تعدى عباره عن بناء على ٤ قراريط بزمام ناحيه قصر بياض بمعرفة المواطن وبمعدات المواطن وتم تسويه قطعه الأرض وتجهيزها للزراع، وذلك بحضور المهندس محمود الجمال رئيس الوحدة والمهندس أحمد فاروق رئيس قسم الحماية، والمهندس شعبان جودة مدير جمعيه قصر بياض.