شكرا لقرائتكم خبر عن 120 شابًا شباب وفتاة يواصلون فعاليات «منشطي الأحياء» على كورنيش الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشباب والرياضة فعاليات البرنامج الرياضي «منشطي الأحياء السكنية»، بمشاركة ١٢٠ شاب وفتاة، على كورنيش الإسكندرية بمنطقة جليم، تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، اليوم الجمعة.

وبدأ الشباب والفتيات ممارسة الرياضات المتنوعة بمنطقة جليم، حيث تنفذ البرنامج وزارة الشباب والرياضة في إطار «جعل الرياضة أسلوب حياة»، بهدف تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة، وقام المشاركون بتنفيذ عدد من الألعاب الرياضية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في الإسكندرية، أن مشروع منشطي الأحياء يتم تنفيذه تحت شعار «جعل الرياضة أسلوب حياة»، وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة ضمن برنامج منشطي الرياضة بالأحياء السكنية، والذي وتنظمه وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للتنمية الرياضية)، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة (الادارة العامة للرياضة).

وأوضحت أن المشروع ينفذ منذ اكثر من ثلاث سنوات ويعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)

شباب وفتيات الاسكندرية يواصلون فعاليات "منشطى الاحياء السكينة" على الكورنيش :الرياضة أسلوب حياة (صور)