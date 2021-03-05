شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: جهود مكثفة لمتابعة الإجراءات الاحترازية بالمدارس خلال الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت مديرية الشؤون الصحية في الشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، من حملاتها اليومية لمتابعة جميع المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، حفاظاً على صحة الطلاب بمحافظة الشرقية.

وقامت إدارة السن المدرسي، وإدارة صحة البيئة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية بمتابعة كافة الإجراءات الصحية والوقائية بمدارس المحافظة، والتأكد من ارتداء الطلاب والمراقبين على الامتحانات باللجان للكمامات، والتأكد من توافر التهوية والإضاءة الجيدة بالفصول، والتأكد من النظافة العامة للفصول، ودورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون على الأحواض، ومن نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلال لجمع القمامة، والتخلص الآمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، والتأكد من كافة الاستعدادات لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء الامتحانات بمدارس المحافظة، بجانب المرور على خزانات المياه بالمدارس، للتأكد من فصل خزانات المياه المستعملة في أعمال الدفاع المدني والحرائق أو الأغراض الأخرى عن شبكة مياه الشرب، وعدم استخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والاعتماد الكلي على شبكة المياه العمومية داخل المدارس، والتأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها.

كما قامت إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، على مدار الأسبوع الأول من امتحانات نصف العام الدراسي، بالاستمرار في مواصلة أعمال التطهير اليومي المكثف، بكافة المدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية ومديرية الأوقاف، وتم تطهير وتعقيم جميع الفصول واللجان بالمدارس، وتطهير الأسطح بالكلور بالنسب المحددة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار العمل المكثف لمتابعة الإجراءات الصحية والوقائية، حتى نهاية فترة الامتحانات، مقدمًا الشكر لمدير عام الطب الوقائي، ومدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومديري إدارات السن المدرسي، وصحة البيئة، ومكافحة ناقلات الأمراض بالمديرية، وجميع المشاركين في هذا العمل نظرًا للجهود المكثفة المبذولة للحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب بالمحافظة.