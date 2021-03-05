شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسجد «الرحمة» بمدينة إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح الشيخ حسن أمير مدير إدارة أوقاف إسنا، اليوم الجمعة، مسجد الرحمة بمركز ومدينة إسنا جنوبي المحافظة، وذلك بعد الإنتهاء من أحلاله وتجديده، علي مساحة 5 قراط بتكلفة 5 مليون جنيه، وألقى مدير أوقاف إسنا خطبة الجمعة، وكانت بعنوان رحلة الإسراء ومكانه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.

وحضر الإحتفال بافتتاح المسجد، أبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة،والنائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب، والنائب محمد عطالله عضو مجلس الشيوخ، والشيخ منصور صقر رئيس قسم الأرشاد الديني والقرأن، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف إسنا.

وأشاد مدير أوقاف إسنا، بدور رواد المساجد وأبناء المدينة في الإسهام في إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة.

يأتى ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ودعماً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر .

افتتاح مسجد الرحمة بمدينة اسنا

افتتاح مسجد الرحمة بمدينة اسنا