شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 590 مخالفة في حملات مرورية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الإدارة العامة لمرور أسوان، اليوم الجمعة، حملة مرورية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات، حسب بيان رسمي، اليوم الجمعة، عن ضبط 590 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط 5 «توك توك» ودراجة نارية و«تروسيكل» دون ترخيص، والتصالح الفوري في 88 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 94 حالة لعدم قبول التصالح، و124 مخالفة تجاوز للسرعة، و125 مخالفة متنوعة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط سائقين بأحد الأكمنة لتعاطيهما مواد مخدرة أثناء القيادة.